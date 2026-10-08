Парки и скверы Караганды приводят в порядок

В парках и скверах Караганды идут ремонтно-восстановительные работы. Специалисты управления парками ежедневно проводят осмотр территорий и устраняют выявленные недостатки.

Ремонтируют, моют и окрашивают скамейки, приводят в порядок детские и спортивные площадки, обрезают сухие ветви деревьев, а также устраняют повреждения элементов благоустройства.

Работы проводятся ежедневно. Сотрудники выезжают на в парки и скверы, оценивают состояние объектов и определяют, где требуется ремонт или дополнительный уход.

Жителей Караганды тоже просят сообщать о выявленных проблемах. Если вы заметили сломанную скамейку, повреждённое оборудование на детской или спортивной площадке либо другие недостатки, сообщите об этом в Instagram park.vkrg.

При обращении желательно указать точное место и приложить фотографию. Это позволит специалистам быстрее определить объект и принять необходимые меры.

По информации УПКиО Караганды