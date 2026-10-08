Автобиографическая книга известного художника и активиста антиядерного движения Карипбека Куюкова «Жизнь без рук» («Қайсар рух») вышла совсем недавно, но о ней уже узнали далеко за пределами Казахстана.

Её представили на площадке ООН, а певец Димаш Кудайберген рассказал об авторе и его мемуарах во время республиканского марафона «Кітап оқитын ұлт». А теперь презентация издания состоялась и в Караганде.

Встреча, организованная вместе с библиотекой имени Н. В. Гоголя, прошла в Областном историко-краеведческом музее в рамках проекта «Читающая нация». Здесь же показали работы художника.

«Жизнь без рук» — книга о человеке, который с малых лет привык не отступать перед тем, что другим казалось невозможным. Карипбек Куюков рассказывает о своём детстве, родителях, взрослении, людях, встретившихся на его пути, и о том, как стал художником и общественным деятелем.

На создание книги ушли десятилетия. Ещё почти 35 лет назад Карипбек начал записывать свои воспоминания, но работа остановилась. Художник вернулся к идее о книге в начале этого года, когда увидел обращение литературного бюро издательского дома SOZ. Он стал наговаривать свои истории, а редактор превращала их в текст. Книга вышла по инициативе SOZ при поддержке спонсоров.

— Эта книга не только обо мне, но и обо всех людях, которые вели по жизни и помогали преодолевать трудности. Я с детства был настырным, не мог сидеть на месте. Учился плавать, кататься на велосипеде, на лыжах, на коньках. Мне запрещали, а я всё равно пробовал. Я никогда не жаловался на судьбу и хочу, чтобы другие поняли: силу человека определяют не внешние обстоятельства, а его внутреннее состояние. Моя цель — вдохновить людей, дать им веру в себя, — говорит Карипбек Куюков.

Книгу художник посвятил памяти своих родителей. На встрече он вспоминал разные эпизоды своей жизни — и непростые, и весёлые.

Заместитель акима области Әлібек Әлденей отметил, что книга Куюкова помогает увидеть за историей ядерных испытаний судьбы конкретных людей.

— Говоря о ядерных испытаниях, часто вспоминают военную мощь и научные достижения. Однако ваша книга заставляет задуматься о цене, которую заплатили люди, об утраченном здоровье, искалеченных судьбах и последствиях для следующих поколений. Такие свидетельства помогают осознанно понимать, почему Казахстан выбрал безъядерный путь, — сказал он.

Димаш назвал Карипбека Куюкова настоящим супергероем.

— Это не просто автобиография, это история человека, который, к сожалению, родился без рук, но не позволил этому обстоятельству определить границы своей жизни. Он стал большим художником, писателем и человеком, чьё творчество говорит порой сильнее любых слов, — отметил певец.

По словам автора, после публикации Димаша в социальных сетях книгой заинтересовались не только казахстанцы, но и читатели из других стран.

Пока «Жизнь без рук» вышла небольшим тиражом — по 300 экземпляров на русском и казахском языках.

Судя по отклику, скоро эти книги станут редкостью и потребуется дополнительное издание.