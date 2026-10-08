Детям со сложными деформациями стоп помогут в Караганде

Семь сложных операций детям с тяжёлыми деформациями стоп проведут в Караганде российский и казахстанские ортопеды. Международный мастер-класс проходит на базе Многопрофильной областной детской больницы. Его проводит профессор, доктор медицинских наук травматолог-ортопед из Ярославля Максим Вавилов.

Специалист приехал в Караганду во второй раз. По его словам, уровень детской ортопедической хирургии в регионе высокий, однако при сложных врождённых и приобретённых деформациях стоп требуется дополнительный опыт.

— Стандартная хирургическая практика — лечение врождённой косолапости и борьба с рецидивами, в том числе с помощью пересадки сухожилий. Но есть дети с врождёнными аномалиями и нарушениями нервной системы, которые не укладываются в стандартные схемы. Именно в лечении таких сложных случаев я хочу поделиться своим опытом, — отметил Максим Вавилов.

За два дня врачи прооперируют семь детей от 6 до 16 лет. Среди диагнозов — сложная косолапость, плосковальгусные и конско-варусные деформации стоп, последствия неврологических заболеваний, синдром Шарко — Мари — Тута и другие тяжёлые ортопедические патологии.

Одним из пациентов стал 12-летний мальчик из Сарани. У него двусторонняя сложная косолапость, а также микроцефалия и эпилепсия. Из-за сопутствующих заболеваний стандартные методы лечения ему не подходили.

— Мы очень долго ждали такой возможности. Ездили по разным врачам, проходили обследования, но нам отказывали, потому что из-за диагноза боялись браться за такой случай. Когда предложили принять участие в мастер-классе, мы сразу согласились. Сейчас оперируют одну ножку. Сделаем её, пройдём реабилитацию, восстановимся и попробуем вторую. Хочется, чтобы он сам ходил, — рассказала мама мальчика Любовь Величко.

Часть пациентов уже перенесла операции, но теперь им требуется реконструктивное лечение. Его главная задача — восстановить правильную опору стопы, чтобы нагрузка распределялась по подошвенной поверхности.

Врачи используют костную пластику, металлоостеосинтез, сухожильно-мышечные транспозиции и микрохирургические методы. Операции выполняются через небольшие разрезы — около 1–1,5 сантиметра. Такой подход позволяет уменьшить кровопотерю и ускорить восстановление.

Отдельная часть мастер-класса посвящена хирургической коррекции деформаций верхних конечностей у детей с детским церебральным параличом.

Всего в обучении участвуют 15 медицинских специалистов из Казахстана. Помимо операций, они консультируют детей со сложными ортопедическими патологиями, разбирают клинические случаи и обсуждают современные методы лечения.

В дальнейшем карагандинские специалисты планируют самостоятельно выполнять подобные операции. Для каждого ребёнка врачи будут индивидуально определять тактику лечения — консервативную или хирургическую.