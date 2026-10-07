В Карагандинской области определили победителей областного экологического конкурса «ЭКОГЕРОЙ–2026», объединившего школьников, педагогов и образовательные учреждения региона вокруг важных экологических инициатив.

В течение конкурса участники активно включались в мероприятия по сбору и сортировке вторичного сырья, проводили экологические акции и своим примером демонстрировали ответственное отношение к окружающей среде.

Одним из главных результатов стал значительный объём собранного вторсырья. Школьники передали в пункты приёма около 3 тонн макулатуры. Кроме того, было собрано 230 килограммов пластика, направленного на переработку.

Победители были определены в нескольких номинациях.

«Самая активная команда в Instagram»

1-е место — школа — центр дополнительного образования №5 города Караганды.

2-е место — общеобразовательная школа №46.

3-е место — общеобразовательная школа №19 города Темиртау.

«Лидер по сбору макулатуры»

1-е место — Первый Темиртауский классический лицей.

2-е место — школа — центр дополнительного образования №5 города Караганды.

3-е место — школа-лицей имени Шокана Уалиханова города Абая.

«Лидер по сбору пластика»

1-е место — общеобразовательная школа №6.

2-е место — школа-гимназия №14.

3-е место — школа — центр дополнительного образования №5 города Караганды.

«Самая активная школа»

1-е место — общеобразовательная школа №19 города Темиртау.

2-е место — школа-лицей №53 города Караганды.

3-е место — школа — центр дополнительного образования имени Каныша Сатпаева города Абая.

Конкурс «ЭКОГЕРОЙ–2026» показал, что экологическое воспитание начинается с конкретных действий. Участие школьников в таких инициативах — вклад не только в чистоту Карагандинской области сегодня, но и в формирование экологически ответственного поколения, от которого зависит будущее региона.

По информации Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области