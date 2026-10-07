В Балхаше началось строительство нового детского сада на 280 мест

В Балхаше дан старт строительству нового современного детского сада на 280 мест. Проект реализуется при поддержке компании «Казахмыс» и станет ещё одним вкладом бизнеса в развитие города и повышение качества жизни его жителей.

Трёхэтажный детский сад позволит обеспечить дополнительные места для дошкольников и создаст условия для их полноценного развития.

Стоимость строительства — 3,7 млрд теңге.

— Сегодня мы закладываем первый камень в строительство детского сада на 280 мест. Для растущего Балхаша это не просто новый социальный объект, а важная инвестиция в будущее города и его жителей. Особенно важно, что бизнес принимает активное участие в решении социальных вопросов. Компания «Казахмыс» реализует в регионе целый ряд значимых проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры. Новый детский сад должны построить в установленные сроки, и совсем скоро он примет первых воспитанников, — отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Завершить строительство планируют в сентябре 2027 года.

Проектом также предусмотрено благоустройство территории и создание современной инфраструктуры для детей.

Строительство детского сада входит в комплекс социальных инициатив, реализуемых в рамках сотрудничества между акиматом области и компанией «Казахмыс».

В Балхашском регионе также меморандумом предусмотрено строительство медицинских пунктов в посёлках Торангалык и Шубартубек, базы для водных видов спорта, а также установка детской площадки с воркаут-зоной в Саяке.

– Балхаш для «Казахмыса» – это не просто производственная площадка. Это дом, где живут наши сотрудники, создаются семьи и растут их дети. Именно поэтому сегодняшнее событие имеет особое значение. Этот проект – один из первых наглядных примеров тех масштабных изменений, которые мы начинаем реализовывать как в компании, так и в регионе, – отметил председатель правления корпорации «Казахмыс» Руслан Өскенәлі.

Реализация таких проектов показывает важность взаимодействия государства и бизнеса в развитии регионов.