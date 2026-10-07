Две карагандинки завоевали бронзу на международном турнире по настольному теннису в Египте

В столице Египта Каире прошёл международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Cairo 2026. Соревнования собрали юных мастеров ракетки из 20 стран. От Казахстана выступили четыре спортсмена, из которых двое из Карагандинской области — Мария Лукьянова и Злата Стадник. Обе теннисистки завоевали бронзовые медали.

14-летняя Мария Лукьянова выступала в категории U17. Карагандинка вышла в полуфинал, обыграв спортсменок из Сенегала, Египта и России. В решающем матче за выход в финал Мария уступила спортсменке из Алжира Тане Морис со счётом 1:3 и заняла третье место. Тренер Марии Лукьяновой — Александр Брижевский.

Для Марии Лукьяновой это очередной успешный результат на международных стартах: в 2026 году она уже выступала на турнирах WTT Youth Contender в Ташкенте и Бангкоке.

В младшей возрастной группе отличилась Злата Стадник. Подопечная тренера Татьяны Ким дошла до полуфинала, одержав в категории U11 пять побед подряд над представительницами Египта.

В полуфинальном матче соперницей карагандинки была спортсменка из Таиланда Пимьяда Чантарамалай. Потерпев поражение со счётом 0:3, Злата смогла выиграть бронзу.

Фото Федерации настольного тенниса РК