Ещё на трёх улицах Караганды обновляют электросети

На улицах Ержанова, Ермекова и Газалиева компания «Қарағанды Жарық» проводит реконструкцию кабельных линий электроснабжения. В общей сложности здесь заменят 5518 метров кабеля.

Существующие линии 6 кВ меняют на новые кабели сечением 240 мм². Это позволит увеличить пропускную способность сети, снизить риск перегрузок в часы максимального потребления и создать дополнительный резерв мощности.

Обновление также усилит резервную схему электроснабжения. При проведении плановых работ или необходимых переключениях появится больше возможностей перераспределить нагрузку и сохранить стабильное питание потребителей.

Основную часть кабеля прокладывают под землёй, в специальных траншеях с защитой от механических повреждений.

Там, где трасса пересекает автомобильные дороги, тротуары и другие инженерные сети, применяется горизонтально направленное бурение. Кабель прокладывают под землёй без масштабного вскрытия дорожного покрытия.

Завершить реконструкцию на трёх улицах планируют до конца декабря этого года.

Такие проекты компания «Қарағанды Жарық» реализует в разных частях города в рамках поэтапного обновления и усиления электросетей Караганды.

По информации акимата Караганды