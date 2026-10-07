Сельхозтоваропроизводители Осакаровского района участвуют в развитии социальной инфраструктуры и благоустройстве населённых пунктов. С аграрными предприятиями заключено 16 меморандумов о сотрудничестве и социальном партнёрстве на общую сумму 865 млн тенге.

Предусмотренные соглашениями средства будут направлены на ремонт и оснащение школ и сельских домов культуры, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог, установку детских и спортивных площадок, модернизацию уличного освещения и реализацию других социально значимых проектов.

К примеру, по меморандумам запланированы ремонты внутрипоселковых и подъездных дорог в сёлах Карагайлы и Садовое, благоустройство парка в Карагайлы и аллеи первоцелинников в Садовом. В ряде населённых пунктов появятся многофункциональные спортивные корты и детские площадки.

Значительная часть проектов связана с развитием сферы образования. Сельхозтоваропроизводители участвуют в оснащении школ современными кабинетами информатики, химии, физики и биологии, приобретении мебели и оборудования для мини-центров, ремонте школьных зданий и благоустройстве прилегающих территорий.

Отдельные проекты уже реализованы.

Так, в посёлке Осакаровка ТОО «Рассвет» за счёт собственных средств заасфальтировало участок дороги протяжённостью 640 метров.

— Были проведены все необходимые работы: подготовлено основание, выполнена отсыпка и выравнивание дорожного полотна, после чего уложен и уплотнён асфальт. В результате жители получили обновлённый и более удобный участок дороги, — рассказал руководитель ТОО «Рассвет» Виталий Ранерт.

В селе Есиль ТОО «Жатва ВВ» отремонтировало кровлю сельского Дома культуры. Кроме того, меморандум предусматривает установку блочно-модульной котельной и приобретение мебели для учреждения культуры.

— Руководство области и района предложило, если есть возможность, провести ремонт. Мы эту возможность изыскали и выполнили капитальный ремонт крыши: заменили балки, уложили профлист. Сегодня на улице снег, а здесь сухо и тепло. Мы стараемся делать всё, чтобы наше село становилось красивее, уютнее и комфортнее, — говорит Виталий Ямковой, глава ТОО «Жатва ВВ».

Заключённые соглашения охватывают широкий спектр направлений образование, культуру, дорожную инфраструктуру, спорт и благоустройство.

Реализация этих проектов позволит улучшить состояние социальных объектов и общественных пространств в населённых пунктах Осакаровского района.