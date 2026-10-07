В Караганде прооперировали 19-дневного новорожденного с тяжёлым пороком сердца

В Караганде 19-дневному ребёнку с критическим врождённым пороком сердца провели сложную операцию. Вмешательство выполнили специалисты Областного многопрофильного кардиологического центра совместно с коллегами из Центра сердца UMC.

У маленького пациента диагностировали тотальный аномальный дренаж лёгочных вен — серьёзная патология, при которой нарушается отток крови от лёгких к сердцу. Кроме того, у новорождённого были открытый артериальный проток и дефект межжелудочковой перегородки. Ранее он уже перенёс операцию по поводу сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта.

Хирургическую часть выполнили заведующий отделением детской кардиохирургии областного центра Ганибек Акжанов

и заведующий отделением детской кардиохирургии Центра сердца UMC Дмитрий Горбунов. В операции также участвовали анестезиолог-реаниматолог, перфузиолог и кардиолог.

Для Карагандинской области это важный шаг в развитии детской кардиохирургии. Подобные операции здесь не проводились много лет. Совместная работа специалистов позволяет передавать опыт местной команде и создавать условия, чтобы в дальнейшем оказывать такую помощь новорождённым непосредственно в регионе.

— Цель мастер-класса – чтобы таких детей могли оперировать здесь, в Караганде, и не тратить время на транспортировку в республиканский центр, – отметил Ганибек Акжанов.

По информации пресс-службы Управления здравоохранения Карагандинской области