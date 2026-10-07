Кто следит за работой насосных станций Караганды

Чтобы вода бесперебойно поступала в дома, в Караганде работают 98 подкачивающих насосных станций. Их насосы помогают поддерживать стабильное давление в сети, а за исправностью оборудования следят специалисты.

В компании «Қарағанды Су» эту работу выполняет отдел КИПиА — контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Специалисты отдела регулярно проводят планово-профилактические работы на насосных станциях: проверяют шкафы управления насосами, датчики давления и работу автоматических систем.

— Наша задача — своевременно выявлять неисправности и устранять их ещё до того, как они могут привести к аварийной ситуации или перебоям с подачей воды в жилые дома, — рассказал ведущий инженер отдела КИПиА Нурдаулет Матнияз.

Работа системы построена как единый механизм. Датчики контролируют давление в сети, автоматика отслеживает его изменения и передаёт команды оборудованию, а насосы включаются и работают в необходимом режиме. Специалисты КИПиА следят за тем, чтобы каждый элемент этой цепочки работал корректно.

Отдельная часть городской системы — канализационные насосные станции. В Караганде их 13. Они обеспечивают отведение сточных вод и также требуют постоянного контроля и технического обслуживания.

По информации акимата Караганды