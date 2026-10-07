В Караганде проверят систему оповещения населения

Восьмого октября в 10:00 в Караганде включат все имеющиеся звуковые электросирены. Проверка проводится по сигналу «Внимание всем!».

Сирены запустят во время комплексного учения по проверке готовности системы оповещения территориального уровня.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам, а также не игнорировать официальные сообщения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.