«Таза Қазақстан»: как жители Карагандинской области делают уютными свои дворы и подъезды

Жители Карагандинской области активно поддерживают идею «Таза Қазақстан» — не ждут, пока кто-то наведёт порядок, а сами берутся за благоустройство. Инициативы разные: от озеленения дворов и спортивных площадок до картинных галерей в подъезде. В регионе назвали лучшие дворы и подъезды по результатам конкурса, организованного управлением внутренней политики.

Среди победителей и призёров — горожане и сельчане. В конкурсе «Лучший двор» первое место заняли жители посёлка Агадырь Шетского района.

Во дворе, объединяющем шесть трёхэтажных домов, раньше был пустырь. Теперь там растут деревья и цветы, а для детей появилось мини-футбольное поле. Его жители построили сами, собрав миллион теңге. Ещё один результат общей работы — 12 камер видеонаблюдения, благоустроенная площадка для мусорных контейнеров.

— Каждый дом своими силами благоустраивает и озеленяет свою территорию. Проводим субботники. Детскую площадку во дворе построил акимат. Если ломаются качели или другое оборудование, мы сами ремонтируем, не дожидаясь помощи. А чтобы дети могли заниматься спортом, решили своими силами построить мини-футбольное поле. У нас даже есть дежурство на детской площадке — взрослые вместе с детьми следят за порядком. Все вместе собираемся на праздники — эти добрые традиции объединяют и сплачивают жителей, — рассказала общественница Несипкуль Есжанова.

Третье место досталось жителям села Пионерского Осакаровского района. Несколько лет назад на одном из участков здесь была заброшенная территория со старой постройкой и сухой травой. Теперь это место для детей.

Соседи расчистили участок, поставили забор, залили площадку бетоном, установили камеру. А ещё сами сделали карусели, яркие фигуры и полосу препятствий.

— Мы сделали эту площадку не ради победы. Хотели показать, что обычные люди могут сами изменить место, где живут. Нам хочется, чтобы в селе было уютно и безопасно для детей. Спасибо всем, кто нас поддержал! Мы на этом не останавливаемся, будем и дальше делать наше село красивее, — говорит жительница Пионерского Оксана Сусликова.

Есть свой необычный призёр и в Балхаше. Второе место в конкурсе «Лучший подъезд» занял Юрий Воробьёв — бывший мастер местного комбината. Свой подъезд он превратил в настоящую галерею.

Вместо обычных стен здесь мозаичные картины из пластиковых крышек. Это место стало городской достопримечательностью — сюда приходят фотографироваться.

В числе победителей и призёров областного конкурса также жители Сарани, Караганды и Шахтинска. Кроме того, поощрительные призы получили жители Темиртау и Балхаша.