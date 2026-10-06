Осматривать место происшествия, обнаруживать и фиксировать следы, проводить процессуальные действия — теперь эти навыки студенты Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова смогут отрабатывать во время обучения. В вузе открыли современную учебную площадку под открытым небом, созданную совместно с Департаментом полиции Карагандинской области. Об этом сообщает Polisia.kz.

Новая площадка стала практическим продолжением меморандума о сотрудничестве между Департаментом полиции и университетом.

Теперь знания, полученные на лекциях, студенты смогут сразу закреплять на практике — в условиях, максимально приближенных к реальной работе следователя.

На учебной площадке будущие специалисты будут отрабатывать осмотр места происшествия, поиск, обнаружение и фиксацию следов, проведение следственных и иных процессуальных действий.

Особое значение площадка имеет для подготовки будущих следователей. Практические занятия позволят студентам глубже познакомиться со спецификой профессии, развить профессиональное мышление и уже в период обучения оценить уровень ответственности, который предполагает работа по установлению обстоятельств каждого происшествия.

— Мы создали пространство, где теория встречается с практикой. Именно здесь будущие специалисты получают возможность почувствовать ответственность своей профессии, научиться работать с конкретными ситуациями и понять, насколько важны знания, законность и профессионализм в работе следователя, — отметил начальник Управления следственного департамента МВД Арман Дюсупов.

Представители полиции подчеркнули, что подобные проекты позволяют выстраивать подготовку кадров с учётом реальных требований службы. Студенты получают возможность заранее ознакомиться с практической стороной профессии, понять её специфику и осознанно подойти к выбору дальнейшего профессионального пути.

Сотрудничество Департамента полиции и университета будет продолжено. В планах — практические занятия и лекции, профессиональные встречи, ознакомительные мероприятия, олимпиады, дебаты, спортивные и другие совместные проекты.

Отдельное направление — ранняя профессиональная ориентация. Уже во время обучения студенты смогут больше узнать о службе в органах внутренних дел, требованиях к будущим сотрудникам и возможностях профессионального развития.