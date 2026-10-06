Назначен новый начальник ДЧС Карагандинской области

Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области возглавил Манарбек Каиргельдинович Шапагатов. Нового руководителя представил личному составу вице-министр по ЧС РК Ерболат Садырбаев.

Экс-начальник ДЧС Карагандинской области Маргулан Аманбаев перешёл на работу в Астану. Он назначен руководителем аппарата МЧС РК.

Манарбек Шапагатов служит в органах гражданской защиты с 1992 года. Работал на различных должностях в сфере государственного пожарного контроля и надзора, противопожарной службы. Был начальником УЧС города Степногорска, заместителем начальника ДЧС Акмолинской области. С июля 2022 года и до настоящего назначения возглавлял ДЧС области Абай.

По информации МЧС РК