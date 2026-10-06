Новая площадка для игр и спорта появилась в Бухар-Жырауском районе

Горка, качели, карусель и спортивный комплекс — теперь у детей Кызылкаинского сельского округа есть новое место для игр и активного отдыха. Здесь установили детскую игровую площадку.

На ней установили спортивный комплекс, карусель на четыре места, качели и детскую горку. Есть и песочница с природным песком. Рядом поставили скамейки и урну.

Перед установкой оборудования участок выровняли, отсыпали щебнем. Территорию застелили искусственным газоном, а по периметру уложили поребрики на бетонном основании и установили ограждение.

Теперь у юных жителей есть своё оборудованное пространство, где можно проводить время на свежем воздухе, играть, заниматься спортом и общаться со сверстниками.

По информации акимата Бухар-Жырауского района