Артисты из семи стран выступят на фестивале «Музыкальная Сарыарка» в Караганде

В Караганде с 18 по 28 октября пройдёт XXVII Международный фестиваль «Музыкальная Сарыарка». Каждый год поклонники искусства ждут этого культурного события. В этом году фестиваль объединит артистов из семи стран — Казахстана, России, Италии, Молдовы, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Выступления состоятся на двух сценах: в концертном зале «Шалқыма» и Дворце культуры горняков. В программе — народная музыка, фольклор, джаз и симфонические произведения.

18 октября в зале «Шалкыма» фестиваль откроет Академический оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета. Вместе с ним выступят народный артист Кыргызстана Бактыбек Ыбыкеев и пан-флейтист из Молдовы Игор Подгоряну. За дирижёрским пультом — главный дирижёр оркестра Ерлан Бактыгерей и заслуженный деятель РК Әбдуғалисын Шоқанбаев. Начало концерта в 17:00.

Карагандинский джазовый оркестр приурочил к фестивалю открытие очередного, 34-го концертного сезона. 21 октября в 18:30 во Дворце культуры горняков вместе с биг-бендом выступят артисты из Москвы: саксофонист Антон Залетаев и вокалист Захар Мироненко. Прозвучат песни Фрэнка Синатры, Владимира Трошина, Леонида Утёсова, группы «Браво», а также современный джаз.

24 октября во Дворце культуры горняков фестивальную программу продолжит «Парад солистов». Вместе с Карагандинским академическим симфоническим оркестром имени Е. Рахмадиева в концерте примут участие вокалисты из Казахстана, Италии и Беларуси. Дирижёр — Айдар Торыбаев. Начало концерта в 17:00.

Финальным аккордом 28 октября станет программа фольклорных ансамблей «Арқа сазы» и «Аққу» с участием музыкантов из Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Концерт начнётся в 18:30 во Дворце культуры горняков.