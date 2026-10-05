Лучших работников образования наградили в Карагандинской области

В День учителя в Карагандинской области чествовали тех, для кого работа с детьми стала делом жизни. На праздничной встрече «Ұстазыма алғыс» собралось представители сферы образования — учителя и воспитатели, руководители школ и ветераны педагогического труда.

— Говоря о будущем, важно помнить: оно формируется в школе — там, где ребёнок раскрывает свои способности и начинает понимать, чего может достичь. Преподаватель, который вовремя заметил талант, поддержал и помог сделать первые шаги, достоин почётного звания — учитель! Результат его труда становится виден спустя годы, когда вчерашний ученик становится квалифицированным специалистом. Пусть ваши ученики достигают высоких целей, а знания и пример, полученные от вас, используют на благо страны! — поздравил педагогов с профессиональным праздником аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Глава региона отметил, что государство уделяет особое внимание развитию образования и поддержке педагогов. В новой Конституции закреплён статус педагога, а развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено стратегическим приоритетом государства.

За последние три года в области построено 13 новых школ. Обновляются здания, учебные кабинеты, столовые и спортивные залы, школы оснащаются современныеми кабинетами физики, химии, STEM и робототехники. Отдельное внимание — сельским школам.

Расширяется дополнительное образование: завершается строительство центров развития творчества в Майкудуке и на «Голубых Прудах», Дома искусств в Нуре.

В Караганде и Шетском районе открыты кабинеты психолого-педагогической коррекции, в Шахтинске планируется открыть Центр поддержки детей с аутизмом.

Результаты видны в достижениях школьников. Команда школы «Мұрагер» победила на чемпионате мира по робототехнике в Хьюстоне, лицей информационных технологий — на RoboCup в Абу-Даби.

Впервые в истории области завоёваны две золотые медали по географии — на республиканской и Европейской олимпиадах. И это далеко не все достижения карагандинских школьников.

За каждым результатом — ежедневный труд педагогов, которые помогают детям раскрывать способности, не бояться сложных задач и доводить начатое до конца.

В День учителя слова благодарности звучали и в адрес тех, кто посвятил себя школе.

За выдающиеся достижения в сфере образования и особые заслуги ряд педагогов Карагандинской области удостоен государственных и ведомственных наград.

Среди государственных наград ордена «Парасат» и «Құрмет», медали «Шапағат» и «Ерен енбегі үшін». Ордена «Парасат» удостоены учитель физики школы-лицея имени Ю. Гагарина Шетского района Аманжол Жекебай и учитель истории гимназии имени К. Сатпаева Владислава Юшкина.

— Для меня эта награда — признание моего многолетнего труда. Я уже более 30 лет работаю в сфере образования. Но я всегда считал и считаю, что главная задача учителя — не просто дать знания, а помочь ученику поверить в себя, найти призвание и своё место в жизни. Поэтому самая большая награда для педагога — видеть, как его ученики становятся успешными и находят свой путь, — говорит Аманжол Жекебай.

Медаль «Шапағат» в Астане вручил Президент страны педагогу специальной школы-интернату № 3» Елене Тарасовой.

Нагрудным знаком Министерства просвещения Республики Казахстан «Еңбек ардагері» отмечены педагоги, посвятившие более 40 лет работе, — ветераны образования Сара Толенова и Лидия Салдина, а также учитель русского языка и литературы школы-гимназии №17 города Сарани Елена Крыженкова.

— Главное в профессии учителя — любить детей, постоянно учиться и верить в своих учеников. Если есть знания, трудолюбие и любовь к своему делу, можно преодолеть любые трудности. Самая большая гордость для меня — ученики, которые стали врачами, преподавателями, а моя дочь продолжила моё дело и тоже работает учителем химии, — поделилась Сара Толенова.

Традиционно в этот день состоялось награждение знаком отличия «Қарағанды облысының білім беру саласының құрметті педагогы» и премией акима области в размере 800 МРП (3 млн 460 тыс. теңге).

В числе награждённых:

- заместитель директора Шахтинского технологического колледжа Малика Орынбасарова;

- учитель истории и основ права школы-лицея-интерната № 2 «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» Перуза Жайықпаева;

- учитель начальных классов общеобразовательной школы имени Г. Мустафина города Темиртау Сара Темирбулатова;

- заместитель директора гимназии имени М. Жумабаева города Караганды по учебно-воспитательной работе Гульнара Уатаева;

- директор Карагандинского областного психолого-медико-педагогического консультативного учреждения Управления образования Карагандинской области, учитель-логопед Жанар Ержолова.

— Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником! Пусть наш нелёгкий труд приносит свои плоды, радость и удовлетворение! Сегодня особенно отрадно видеть, что труд учителя получает признание на самом высоком уровне. Это мотивирует работать ещё лучше, — поздравила коллег с Днём учителя Сара Темирбулатова.