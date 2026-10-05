Карагандинские спортсмены завоевали 12 медалей на Азиатских играх

Спортсмены Карагандинской области на Азиатских играх выиграли 12 медалей — четыре серебряные и восемь бронзовых. В составе сборной Казахстана на главных стартах 2026 года выступили 42 представителя региона в 18 видах спорта. Их награды стали частью общего успеха национальной команды, которая завершила Игры с 84 медалями и заняла восьмое место в медальном зачёте.

Первую медаль Азиады-2026 для Карагандинской области принёс Санжар Адилов. Карагандинский боец стал бронзовым призёром в ММА в весовой категории до 65 килограммов. Его награда вошла в историю Игр: смешанные единоборства впервые были включены в программу летней Азиады, и именно Адилов стал первым призёром в этом виде спорта.

Четыре серебряные медали завоевали представительницы региона. Легкоатлетка Аделина Земс поднялась на вторую ступень пьедестала в беге на 400 метров с барьерами. В финале она показала результат 54,58 секунды — личный рекорд спортсменки.

Серебро в прыжках в высоту взяла Кристина Овчинникова.

Ещё одну серебряную награду получила борец Эльмира Сыздыкова, занявшая второе место в весовой категории до 76 килограммов.

Дзюдоистка Аида Тойшыбекова стала серебряным призёром в смешанном командном турнире в составе национальной сборной.

Восемь бронзовых медалей дополнили копилку Карагандинской области. Сразу две награды в фехтовании на саблях завоевал Артём Саркисян — в индивидуальных соревнованиях и командном зачёте.

Бронзовыми призёрами стали также легкоатлетка Алина Чистякова в семиборье,

спортсмен из Темиртау Дмитрий Холмогоров в гребле на байдарке на дистанции 500 метров

и представитель региона Ерлан Тасмагамбетов в прыжках на батуте.

Ещё две бронзовые медали Казахстану принесли представители артистического плавания. В парных соревнованиях Наргиза Болатова и Ясмин Туякова поднялись на третью ступень пьедестала по итогам технической и произвольной программ.

И смешанная команда Казахстана — в её составе выступили карагандинские спортсмены Наргиза Болатова, Виктор Друзин, Карина Магрупова, Ксения Макарова, Ясмин Туякова и Даяна Джаманчалова.

Спортсмены Карагандинской области внесли заметный вклад в результат Казахстана на Азиатских играх.