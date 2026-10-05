Караганда принимает сильнейших шахматистов страны

Три минуты на партию, несколько секунд на ход – в Караганде проходит XX командный чемпионат Республики Казахстан по рапиду и блицу среди мужчин и женщин.

За звание сильнейшей команды страны борются сборные областей, а также команды Астаны, Алматы и Шымкента.

В программе чемпионата — шесть турниров: командные чемпионаты по рапиду и блицу, а также личные соревнования по рапиду и блицу среди мужчин и женщин.

Для Караганды этот чемпионат уже стал доброй традицией.

— Мы уже в двадцатый раз проводим командный чемпионат Республики Казахстан. Для Караганды это большой шахматный праздник. То, что чемпионат снова возвращается сюда, говорит о высоком уровне организации и о том, что город заслужил уважение шахматистов, — говорит председатель филиала Карагандинской областной шахматной федерации Николай Симонян.

Состав участников в этом году особенно сильный. В Караганде играют несколько шахматистов сборной Казахстана, выступавших на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде.

Среди них — Даниял Сапенов, который представляет Карагандинскую область. Для молодого шахматиста этот год получился насыщенным. Он стал серебряным призёром чемпионата Казахстана по блицу среди юношей до 18 лет, завоевал бронзу в рапиде, занял второе место на Aktobe Open и выступил за сборную Казахстана на шахматной олимпиаде в Самарканде.

Теперь Даниял снова играет за родную область — и рассчитывает на серьёзную борьбу.

— Командный чемпионат Казахстана по традиции собирает сильнейших игроков, поэтому с каждым соперником будет интересно играть. Сейчас в планах тренироваться, работать и готовиться к следующим турнирам. А ещё хочу поехать в Германию и сыграть в Бундеслиге, — говорит шахматист.

В каждой команде выступают четыре игрока: трое мужчин и одна женщина. Чемпионат проходит в двух дисциплинах. В рапиде на партию отводится 10 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. В блице времени ещё меньше — 3 минуты плюс 2 секунды за ход.

Для международного мастера из Павлодара Константина Казакова этот турнир давно стал особенным. В этом году он участвует в командном чемпионате уже в 17-й раз.

— Наверное, это мой самый любимый шахматный турнир в году. Здесь всё проходит быстро, напряжённо и насыщенно. Каждый октябрь я жду с нетерпением и еду в Караганду, — рассказывает Константин Казаков. — В прошлом году нам немного не повезло — один из игроков был не в лучшей форме. В этом году мы обновили состав, взяли более молодую и агрессивную шахматистку. Настроены на победу, — говорит шахматист.

Команды, занявшие первые три места в каждой дисциплине, получат медали, дипломы и денежные призы.

Для самих шахматистов важны и дальнейшие перспективы. Успешное выступление на чемпионате может стать дополнительным аргументом при формировании национальной команды для международных соревнований.

Кроме того, результаты партий могут учитываться при выполнении норм на шахматные титулы ФИДЕ.