По согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы на должность руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства назначен Максат Мукашев.

Трудовую деятельность он начал в 2011 году с должности экономиста Управления экономики и бюджетного планирования Карагандинской области.

В разные годы работал главным специалистом Управления экономики и бюджетного планирования Карагандинской области, инспектором организационного отдела Аппарата акима Карагандинской области, а также главным специалистом отдела экономического развития и анализа Аппарата акима области.

С 2016 по 2021 год возглавлял отдел экономического развития и анализа Аппарата акима Карагандинской области.

В последующие годы профессиональная деятельность Максата Мукашева была связана с транспортной отраслью. Он работал заместителем руководителя, а затем руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

Представляя нового руководителя, глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил опыт работы Максата Мукашева в государственных органах и пожелал успехов на новом месте.

— Уверен, что опыт и профессиональные навыки помогут вам реализовать свой потенциал в должности руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства. Желаю успехов в работе! — сказал Ермаганбет Булекпаев.