В Караганде к зиме заготовят 55 тысяч тонн песко-соляной смеси

В Караганде коммунальные службы заготавливают песко-соляную смесь, которой будут посыпать дороги во время снегопада и гололёда. Сейчас в двух районах города уже подготовлено около 35 тысяч тонн смеси.

Всего к началу устойчивых холодов планируется накопить около 55 тысяч тонн.

Перед смешиванием песок просеивают, чтобы убрать крупные камни и мусор. Затем его соединяют с солью и тщательно перемешивают.

Во время снегопада и гололёда в первую очередь будут обрабатывать самые опасные участки дорог: путепроводы, подъёмы и спуски, крутые повороты, перекрёстки, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.

Весь необходимый запас противогололёдных материалов планируют подготовить до наступления устойчивых холодов.

По информации акимата Караганды