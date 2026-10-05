В Караганде к зиме заготовят 55 тысяч тонн песко-соляной смеси
В Караганде коммунальные службы заготавливают песко-соляную смесь, которой будут посыпать дороги во время снегопада и гололёда. Сейчас в двух районах города уже подготовлено около 35 тысяч тонн смеси.
Всего к началу устойчивых холодов планируется накопить около 55 тысяч тонн.
Перед смешиванием песок просеивают, чтобы убрать крупные камни и мусор. Затем его соединяют с солью и тщательно перемешивают.
Во время снегопада и гололёда в первую очередь будут обрабатывать самые опасные участки дорог: путепроводы, подъёмы и спуски, крутые повороты, перекрёстки, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.
Весь необходимый запас противогололёдных материалов планируют подготовить до наступления устойчивых холодов.
По информации акимата Караганды