Карагандинская область получила дополнительные энергомощности

Карагандинская область получила дополнительные возможности для развития промышленности и подключения новых потребителей. На подстанции 500 кВ «Нұра» введён в эксплуатацию второй автотрансформатор. Он повысит надёжность электроснабжения региона, увеличит объём электроэнергии, который можно передавать по сети, и создаст дополнительный резерв мощности.

Подстанция «Нұра» расположена в сельском округе имени Г. Мустафина Бухар-Жырауского района и входит в состав филиала «Центральные МЭС» компании KEGOC.

Подстанция работает с 1979 года. Её построили для передачи электроэнергии от Экибастуза в южные регионы Казахстана, в том числе для обеспечения Караганды и области. Сегодня она остаётся одним из важных объектов энергосистемы региона: через неё проходит основной обмен электроэнергией между Карагандинским энергоузлом и национальной энергосистемой.

— Подстанция «Нұра» имеет ключевое значение для надёжного электроснабжения Карагандинского энергоузла. В часы пик нагрузка на неё была достаточно высокой, поэтому несколько лет назад приняли решение установить второй автотрансформатор, — рассказал директор филиала «Центральные МЭС» АО «KEGOC» Алмас Саухимов.

Новая мощность позволит подключать больше потребителей и новые объекты, которые будут производить электроэнергию. Дополнительные возможности получит и специальная экономическая зона «Сарыарка». По мере расширения производства здесь появится возможность обеспечить предприятия необходимым объёмом электроэнергии.

Такое развитие энергетической инфраструктуры соответствует приоритетам, закреплённым в новой Конституции Республики Казахстан, где развитие энергетики рассматривается не только как экономическая задача, но и как важное условие обеспечения энергетической безопасности, устойчивого развития и качества жизни граждан.

— Реализация проекта имеет стратегическое значение для социально-экономического развития Карагандинской области. Увеличение мощности позволит снять существующие ограничения, создать условия для подключения новых потребителей и обеспечить энергетическую основу для реализации перспективных проектов. Особое значение имеет возможность присоединения новых промышленных объектов к специальной экономической зоне «Сарыарка». Это расширит потенциал региона и создаст условия для дальнейшего развития промышленности, — отметил заместитель акима области Шынгыс Суюнбаев.

При реализации проекта доля казахстанского содержания составила 67%. Сам автотрансформатор выпущен казахстанской компанией, которая уже запустила его серийное производство.

Новые возможности получила и сфера возобновляемой энергетики. В регионе планируется строительство ветровой электростанции мощностью 500 МВт. Новый автотрансформатор позволит в дальнейшем подключать такие объекты к энергосистеме.