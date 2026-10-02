Аким Карагандинской области встретился с послом Кореи

Карагандинскую область с официальным визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Казахстане Чжон Ки Хон. На встрече с акимом области Ермаганбетом Булекпаевым обсудили расширение сотрудничества в экономике, образовании и культуре.

Глава региона отметил заинтересованность области в привлечении корейских инвестиций и развитии совместных проектов, отдельно остановившись на сотрудничестве в сфере высоких технологий.

На индустриальной зоне Saran уже работает завод, выпускающий бытовую технику марки Samsung. В дальнейшем здесь будут производить аппараты УЗИ в партнёрстве с южнокорейской компанией Samsung Medison.

– Мы готовы обеспечить проекту полное сопровождение и оперативное решение всех организационных и инфраструктурных вопросов. Уверен, его успешная реализация станет основой для дальнейшего развития промышленной кооперации с корейскими компаниями и привлечения в область новых высокотехнологичных производств. Придаём важное значение развитию отношений с вашей страной и заинтересованы в торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве, – отметил Ермаганбет Булекпаев.

В Карагандинской области уже сформирован успешный опыт сотрудничества с корейским бизнесом. Компании с участием корейских партнёров реализуют проекты в промышленности, строительстве, торговле и других сферах, последовательно расширяя своё присутствие в экономике региона.

Посол сообщил, что он уже побывал на индустриальной зоне и ознакомился с работой завода и перспективами реализации нового проекта.

– После моего назначения в Казахстан это мой первый официальный визит в регион. Думаю, у нас большой потенциал сотрудничества, будем тесно общаться, – сказал Чжон Ки Хон.

В рамках визита посол также примет участие в фестивале корейской культуры, который пройдёт 3 октября в Караганде в здании Театра имени Сакена Сейфуллина. Мероприятие посвящено 90-летию переселения корейцев в Казахстан.