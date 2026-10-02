В Бухар-Жырауском районе выбрали лучших юных жыршы

В Кокпекты прошёл XIX районный конкурс «Бұқарекең жырлайды», объединивший более 50 юных ценителей казахской поэзии и национального наследия. В Доме культуры села вновь звучали строки великого Бухара-жырау.

Творческое состязание проводится уже в 19-й раз. Для одних школьников это был первый выход на большую сцену, для других — возможность вновь испытать свои силы, получить новый опыт и совершенствовать исполнительское мастерство.

Аким Бухар-Жырауского района Ерлан Құсайын отметил, что значение искусства не ограничивается красотой слова и музыки — оно помогает сохранять историческую память, передавать жизненный опыт и ценности народа от поколения к поколению.

— Искусство — одна из тех сил, которая воспитывает человека и формирует его мировоззрение. Особое место занимают песни, жыры и мудрые слова, передаваемые из поколения в поколение. В них отражены история народа, его мировоззрение, традиции и жизненные ценности. Почему сегодня мы вновь и вновь обращаемся к наследию Бухара-жырау и знакомим с его толгау молодое поколение? Потому что его наставления и мудрые мысли актуальны и сегодня, — сказал глава района.

Выступления юных исполнителей оценивало компетентное жюри. Его возглавил известный жыршы-жырау заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат» Алмас Алматов.

Не обошлось и без творческих сюрпризов. Пока проходили выступления, семиклассница творческого центра «Руханият» Көркем Сейтмұрат написала портрет Бухара-жырау и преподнесла свою работу в подарок Алмасу Алматову.

Особое внимание зрителей привлекла самая юная участница — Мәриям Әлиханқызы. Девочка исполнила произведение Бухара-жырау и была отмечена специальным денежным призом.

По итогам состязания победители определились в четырёх номинациях. В «Бұқар жырау оқулары» лучшим стал Арман Айтбек. Первое место в номинации «Жыршы-жырау» заняла Күнсұлу Игілік. Победительницей поэтического конкурса «Бұқар жырауша» стала Аружан Берікбаева. В номинации «Әлемді түгел білсе де», объединившей представителей других национальностей, победила Амина Баганова.

Обладатели Гран-при и призовых мест представят Бухар-Жырауский район на областном этапе конкурса.

По информации акимата Бухар-Жырауского района