В Караганде наградили профессионалов и энтузиастов туристической отрасли

За лето Карагандинскую область посетили более 400 тысяч туристов. В регионе растёт как въездной, так и внутренний туризм: сегодня для путешественников доступны 115 маршрутов, работают 17 сертифицированных гидов.

В честь Всемирного дня туризма в Караганде наградили представителей отрасли, которые вносят вклад в её развитие и продвижение туристического потенциала региона. Вручили ведомственные награды, почётные грамоты и благодарственные письма акима области.

— Сегодня туризм — одно из важных направлений для Карагандинской области. Помимо природного и историко-культурного туризма, набирают популярность экологические, активные, спортивные, гастрономические и оздоровительные маршруты. Это новые возможности для предпринимательства, рабочих мест и туристических проектов. Уверен, что вместе мы сможем раскрыть потенциал региона и сделать его ещё привлекательнее для гостей, — отметил заместитель акима области Шынгыс Суюнбаев.

Среди награждённых — организаторы спортивных и экологических маршрутов, представители туристского клуба, туроператоры, гиды, владельцы баз отдыха, участники проектов в сфере оздоровительного и конного туризма.

Для Юлии Ляндаевой, автора проекта «Пока не исчезло», туризм — это прежде всего возможность заново открыть родной город. Уже больше пяти лет она проводит исторические экскурсии по Караганде. Сегодня у проекта около 15 пеших и выездных маршрутов, а география прогулок вышла далеко за пределы областного центра.

— Интерес к познанию своего города растёт. Мы постоянно открываем новые маршруты, сами узнаём что-то новое о родном крае и рассказываем об этом другим. Уже вышли за пределы Караганды — проводим экскурсии в Темиртау, Актау, Сарани, Долинке, Осакаровском и Бухар-Жырауском районах, а также арт-туры в Астану, — рассказала Юлия Ляндаева.

Директор Карагандинского областного туристского клуба Сергей Кистанов отметил, что всё больше молодых людей интересуются активным туризмом. По его мнению, полезно с детства учить базовым туристским навыкам — от правильной подготовки к походу до установки палатки.

Предприниматель Ерлан Әшім предложил представителям разных направлений объединяться и обмениваться опытом. Сам он занялся развитием конного туризма с посещением исторических мест.

— В Карагандинской области много сакральных мест и достопримечательностей, которые надо показывать жителям и гостям. Нам нужно создать неформальное объединение ради общего дела, чтобы обмениваться опытом и вместе раскрывать красоты Великой степи, — сказал Ерлан Әшім.

А завтра, 3 октября, на набережной Центрального парка Караганды отметят Всемирный день туризма. К празднику также приурочен мотопробег: около 200 байкеров колонной проедут по городу — от Юго-Востока до улицы Олимпийской.