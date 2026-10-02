В Майкудуке завершается реконструкция электросетей

В Майкудуке завершается модернизация распределительных электрических сетей. Потребителей района поэтапно переводят на новую подстанцию 110/10 кВ «Новый Майкудук», что позволит увеличить резерв мощности и повысить надёжность электроснабжения.

Работы выполняет компания «Қарағанды Жарық». Проект предусматривает реконструкцию семи высоковольтных линий. После завершения переключения схема электроснабжения создаст дополнительные возможности для подключения новых жилых домов и социальных объектов.

Под землёй проложат более 18 километров новых кабельных линий. Одновременно специалисты демонтируют устаревшие воздушные сети — около 9,5 километра линий и 40 железобетонных опор.

Работы идут в районе улиц Белинского, Кузембаева, Технологической, Уржумской, а также в 19-м микрорайоне.

При пересечении кабельными линиями автомобильных дорог и тротуаров применяется метод горизонтально направленного бурения. Технология позволяет прокладывать коммуникации под землёй без масштабного вскрытия дорожного покрытия.

В настоящее время специалисты готовятся подключить к новой схеме последних потребителей. После этого основным этапом станет демонтаж оставшихся старых воздушных линий и опор.

Завершить основные работы планируется до конца октября этого года.

Обновлённая система электроснабжения должна повысить устойчивость сети Майкудука и снизить зависимость работы воздушных линий от погодных условий.

По информации акимата Караганды