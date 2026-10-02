Фонтаны Караганды готовят к зимнему сезону

В Караганде началась поэтапная консервация городских фонтанов.

Перед наступлением морозов специалисты проводят комплекс подготовительных работ: очищают и промывают чаши фонтанов, сливают воду, отключают оборудование и проверяют инженерные системы. Эти меры необходимы, чтобы защитить оборудование от низких температур и обеспечить его бесперебойную работу в следующем сезоне.

Сейчас работы идут на фонтанах на проспекте Нуркена Абдирова, а также возле цирка и здания акимата. После этого специалисты поэтапно перейдут к другим объектам города.

Всего в Караганде насчитывается 29 фонтанов. Все они должны быть подготовлены к зиме до наступления устойчивых морозов.

С приходом весны после необходимых проверок и запуска оборудования городские фонтаны вновь начнут работать.

По информации акимата Караганды