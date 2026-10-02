Карагандинский Каздрамтеатр завоевал Гран-при республиканского фестиваля «Ертіс-Баян»

Карагандинский областной академический казахский драматический театр имени Сакена Сейфуллина завоевал Гран-при II республиканского фестиваля «Ертіс-Баян» в Павлодаре. Главную награду коллективу принесла саунд-драма «Ромео и Джульетта» в постановке режиссёра Александра Недомолкина.

В этом году фестиваль был посвящён 80-летию известного режиссёра Ерсаина Тапенова и объединил театры из разных регионов Казахстана. В течение шести дней на павлодарской сцене были представлены постановки разных жанров — от классических произведений до современных экспериментальных спектаклей.

Для участников «Ертіс-Баян» стал не только конкурсной площадкой, но и возможностью встретиться с коллегами, обменяться профессиональным опытом и обсудить новые творческие проекты.

Одним из центральных событий фестиваля стала постановка Карагандинского академического театра — «Ромео и Джульетта». Жюри отметило цельность спектакля, его динамичность и доступность для зрителя. Особое внимание получили сценография, декорации и костюмы.

Для карагандинского театра это уже вторая награда на фестивале. На первом «Ертіс-Баян» коллектив получил приз в номинации «Лучшая сценография».

Руководитель театра Курман Калымов отмечает, что главной целью поездки было не получение награды, а возможность представить новую форму спектакля, получить профессиональный опыт и пообщаться с коллегами.

— Гран-при — это уже само по себе большое достижение. Это огромная радость для нашего театра и всего коллектива. Мы приехали сюда не за Гран-при. В первую очередь хотели получить новый опыт, встретиться с коллегами и обменяться опытом. Наш спектакль интересен тем, что мы работаем в жанре, который только начинает становиться популярным, — это саунд-драма. В таком спектакле актёры и оркестр должны работать вместе, чувствовать друг друга и быть на одной волне, — говорит Курман Калымов.

Помимо Гран-при, жюри вручило награды за режиссуру, сценографию, актёрские работы и лучший ансамбль. Специальный приз имени Ерсаина Тапенова получил театр Асанали Ашимова «Алматы әуендері» за спектакль «Томирис». Специальную премию критиков присудили Павлодарскому областному драматическому театру имени А. П. Чехова за постановку «Дядя Ваня».

В этом году фестиваль вышел за рамки республиканского формата. В Павлодар приехал Алайский музыкально-драматический театр имени Токтогула Ажибаева из Кыргызстана. Его участие расширило географию фестиваля и стало новым этапом в развитии международного театрального сотрудничества.