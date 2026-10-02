В Темиртау новый центр помогает прокурорам быстрее реагировать на нарушения закона

В Темиртау заработал Центр надзорного реагирования, который позволяет прокурорам круглосуточно видеть, что происходит в городе, и быстрее реагировать на нарушения. Новое подразделение стало ещё одним практическим инструментом реализации принципа «Закон и порядок».

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев вместе с прокурором области Муратом Тлеубердиевым посмотрел работу центра и оценил возможности цифровых технологий.

К единой системе подключили 1575 камер. Они установлены на улицах, в парках, школах, детсадах, медучреждениях и на других объектах. Дежурные прокуроры следят за обстановкой в режиме реального времени. Если камера фиксирует правонарушение или другую проблему, информацию сразу обрабатывают и принимают меры.

При этом прокурору не обязательно выезжать на место: часть вопросов можно решить дистанционно. Камеры с 360-градусным обзором и оптическим зумом позволяют при необходимости рассмотреть детали происходящего.

«Это не просто технически оснащённое помещение, а современный практический инструмент, направленный на повышение эффективности прокурорского надзора и оперативного реагирования на нарушение закона. В работе центра объединены возможности видеомониторинга, анализа информации и межведомственного взаимодействия», – отметили в прокуратуре.

Отдельно контролируется соблюдение прав людей, находящихся в изоляторах временного содержания.

Кроме того, центр интегрирован с системой цифрового надзора. Главная цель – защита прав граждан, обеспечение общественной безопасности.