В Карагандинской области назвали лучших участковых полицейских

Лучшим участковым инспектором полиции в городской местности по итогам ежегодного конкурса в Карагандинской области признан Айдар Маканов из отдела полиции Сарани. Среди участковых, работающих в сельской местности, победу одержал Жандос Қыдыргелді из отдела полиции Актогайского района. Теперь оба сотрудника представят регион на республиканском этапе конкурса.

Ежегодный конкурс организовал Департамент полиции Карагандинской области. Он направлено на выявление наиболее профессиональных сотрудников, работающих непосредственно с населением.

Участники прошли несколько этапов испытаний. Жюри оценивало их физическую подготовку и знание нормативно-правовой базы. Кроме того, учитывалось мнение жителей — они могли поддержать конкурсантов в ходе онлайн-голосования на официальной странице Департамента полиции в Instagram.

В финал вышли 10 лучших участковых инспекторов. Каждый представил видеоролик об одном рабочем дне, рассказав о служебных задачах, возникающих сложностях и результатах работы.

— Участковый инспектор — это ключевое звено между полицией и обществом, человек, к которому граждане обращаются в первую очередь. Высокая оценка жителей и профессиональные успехи конкурсантов доказали, что наши сотрудники с честью выполняют свой долг, укрепляя доверие населения к органам внутренних дел, — отметил заместитель начальника ДП Карагандинской области Жаскайрат Каиров.

Как отмечается в сообщении Polisia.kz, конкурс позволяет не только определить лучших сотрудников, но и отметить вклад участковых инспекторов в обеспечение общественного порядка и безопасности жителей региона.

Фото Polisia.kz