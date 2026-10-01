В мировом календаре 1 октября отмечается как Международный день пожилых людей.

Казахстан, являясь частью мирового сообщества, традиционно уделяет этой дате особое внимание.

Этот день напоминает нам о важности преемственности поколений, уважения к старшим и сохранения духовных ценностей. Мудрость и жизненный опыт старшего поколения бесценны и служат важным ориентиром для молодёжи.

Страна, которая чтит своих предков и с уважением относится к старшему поколению, уверенно смотрит в будущее.

Пусть наши аксакалы и впредь радуют нас своей мудростью, жизненным опытом и добрым напутствием. Желаю представителям старшего поколения крепкого здоровья, долголетия, благополучия, внимания и заботы близких!

Министерство финансов Республики Казахстан.