Мади Такиев назначен Министром финансов Республики Казахстан

Указом Главы государства от 3 сентября Мади Токешевич Такиев назначен Министром финансов Республики Казахстан.

Мади Такиев возглавляет Министерство финансов Республики Казахстан с февраля 2024 года.

За этот период реализован комплекс мер по совершенствованию бюджетной и налоговой политики, цифровизации государственных финансов, повышению прозрачности государственных закупок, а также эффективности налогового и таможенного администрирования.

Работа по ключевым направлениям деятельности Министерства финансов будет продолжена в рамках задач, поставленных Главой государства и Правительством Республики Казахстан.