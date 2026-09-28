В Минфине Казахстана состоялась встреча с Послом Омана

В Министерстве финансов Республики Казахстан состоялась рабочая встреча вице-министра финансов Республики Казахстан Даурена Кенбеил с Послом Султаната Оман в Республике Казахстан г-ом Салах Джабуб.

Даурен Кенбеил поздравил Посла с назначением и пожелал ему успехов в реализации дипломатической миссии в Казахстане. Было отмечено, что Казахстан придает большое значение укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений с Султанатом Оман.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, включая подписание Меморандума о сотрудничестве между министерствами финансов Казахстана и Омана и вступление Султаната Оман в Евразийский банк развития.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию и выразили заинтересованность в реализации совместных инициатив, направленных на расширение финансово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Оманом.