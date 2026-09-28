Вице-министр финансов Республики Казахстан Даурен Темирбеков провел встречу с населением города Шымкент, в ходе которой рассказал о ключевых направлениях работы Министерства финансов, цифровой трансформации государственных финансов и ответил на вопросы граждан.

Во встрече приняли участие порядка 500 человек, в том числе в онлайн-формате. Участие приняли жители города, представители бизнеса, общественности и средств массовой информации.

В ходе встречи были представлены основные результаты и дальнейшие планы по цифровизации мер государственной поддержки, финансирования систем образования и здравоохранения, совершенствованию управления государственным имуществом, а также внедрению инструментов «Казначейство 2.0» и цифрового тенге.

Отдельное внимание уделено цифровизации финансирования сферы образования через единый портал Bilimge, направленный на повышение прозрачности и эффективности использования бюджетных средств. Также участникам представили подходы к развитию единой системы финансирования медицинских услуг Qalqan.

В рамках визита Вице-министр также провел личный прием граждан. По обращениям, рассмотренным непосредственно в ходе приема, были даны соответствующие разъяснения. Вопросы, требующие дополнительного изучения, приняты в работу и будут рассмотрены в установленном порядке.

Кроме того, состоялся брифинг для представителей средств массовой информации, в ходе которого Д. Темирбеков ответил на вопросы журналистов.

Встреча прошла в формате открытого диалога и позволила обсудить актуальные вопросы, касающиеся деятельности Министерства финансов, а также обозначить направления, требующие дальнейшей проработки.