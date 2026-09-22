Минфин внедряет единый цифровой учет государственного имущества на платформе e-Qazyna

На брифинге Службы центральных коммуникаций представители Министерства финансов Республики Казахстан рассказали о цифровой трансформации системы управления государственным имуществом и дальнейшем развитии платформы e-Qazyna.kz.

О ключевых направлениях этой работы проинформировали Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК Нурмахан Адильбеков и Председатель Правления АО «Информационно-учетный центр» Жанасыл Оспанов.

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта Министерство финансов РК продолжает совершенствовать цифровые инструменты управления государственными активами.

Сегодня платформа e-Qazyna.kz объединяет 40 цифровых сервисов. Они охватывают учет государственных и квазигосударственных организаций, электронные торги, приватизацию, аренду и доверительное управление государственным имуществом, мониторинг государственной собственности и другие процессы.

Одной из ключевых задач является переход от разрозненного учета государственных активов к единой цифровой системе на базе e-Qazyna.kz. Реализация этого направления предусмотрена дорожной картой до 2029 года.

В рамках данной работы формируются цифровые профили объектов государственного имущества и субъектов управления. Они позволят отслеживать жизненный цикл активов, использовать актуальные фотографии и географические координаты объектов, а в перспективе – данные космического мониторинга.

Отдельное направление связано с цифровизацией учета государственного и квазигосударственного сектора. Планируется внедрение облачной бухгалтерии, интеграция e-Qazyna.kz с системой «е-Минфин», а также автоматизация внутрикорпоративного учета имущества субъектов квазигосударственного сектора.

Продолжается цифровизация учета национальных и стратегических ресурсов. В перспективе предусматривается формирование единой цифровой базы Государственного реестра, включающей сведения о земельных и водных ресурсах, лесном фонде, подземных водах, месторождениях углеводородов и твердых полезных ископаемых.

Следующим этапом развития системы станет внедрение технологий искусственного интеллекта и Big Data. Их применение позволит использовать предиктивную аналитику для прогнозирования износа объектов, выявления признаков неэффективного использования имущества, а также более точного планирования расходов на содержание и модернизацию государственных активов.

Из 79 функций Комитета государственного имущества и приватизации 36 имеют потенциал для цифровизации. На сегодняшний день автоматизировано 26 из них, или 72%. В III квартале 2026 года планируется пилотная автоматизация еще восьми функций, в том числе электронного голосования в органах управления акционерных обществ и товариществ, а также утверждения уставов и балансов государственных предприятий.

Поэтапно будет внедряться и цифровой профиль балансодержателя. В 2026 году в него войдут здания и сооружения, в 2027 году – земельные участки, а в 2028–2029 годах – транспорт, оборудование и другие виды активов.

Развитие e-Qazyna.kz направлено на формирование единой цифровой экосистемы управления государственным имуществом. Это позволит повысить эффективность использования государственных активов, увеличить доходы от их использования и оптимизировать расходы на содержание.