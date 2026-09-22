Участники ЕФСР обсудили новую Стратегию фонда

В продолжение рабочей программы казахстанской делегации в Москве вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил принял участие в Стратегической сессии Евразийского фонда стабилизации и развития. Участники обсудили проект Стратегии ЕФСР на 2027–2031 годы, который определяет ключевые направления деятельности Фонда и его приоритеты на средне- и долгосрочную перспективу. «Важный элемент стратегии — сильная аналитика, на основании которой должны приниматься своевременные превентивные меры в целях стабильного роста наших экономик», — отметил Даурен Кенбеил. ЕФСР объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан и выступает важным инструментом укрепления макроэкономической устойчивости и финансового сотрудничества между государствами-участниками.