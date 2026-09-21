Делегация Казахстана принимает участие в XI Московском финансовом форуме

Казахстанская делегация во главе с Вице-министром финансов Республики Казахстан Дауреном Кенбеил принимает участие в XI Московском финансовом форуме, который проходит в Центральном выставочном зале «Манеж».

Московский финансовый форум – ежегодная профессиональная площадка для обсуждения актуальных вопросов финансово-экономической политики, развития государственных финансов и финансового рынка. Форум проводится с 2016 года и объединяет представителей государственных органов, финансовых институтов, бизнеса, научного и экспертного сообщества. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы.

Главная тема форума в 2026 году: «Устойчивая финансовая система –основа развития страны». Деловая программа включает пленарное заседание и 16 тематических сессий, охватывающих вопросы бюджетной устойчивости, развития финансового рынка, привлечения инвестиций, цифровой трансформации государственного управления, применения искусственного интеллекта, а также совершенствования финансовых механизмов поддержки экономики.

Вице-министр финансов Республики Казахстан Даурен Кенбеил принял участие в ключевой пленарной сессии форума. В центре дискуссии подходы к формированию устойчивой финансовой политики в условиях глобальной неопределенности, повышение эффективности бюджетных расходов и создание механизмов, способствующих структурной трансформации и долгосрочному экономическому развитию.

Представители казахстанской делегации также принимают участие в тематических и экспертных сессиях форума. В повестке – международное финансовое взаимодействие, развитие инвестиционного сотрудничества, внедрение автоматизации и технологий искусственного интеллекта в сфере государственных закупок, а также вопросы регионального развития и бюджетной устойчивости.

Участие в Московском финансовом форуме предоставляет возможность для обмена опытом и профессиональными практиками в сфере управления государственными финансами, обсуждения современных подходов к цифровизации финансовых процессов и укрепления взаимодействия с зарубежными коллегами.