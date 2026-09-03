21 километр в открытой воде: исторический результат Жаннат Қатарбаевой на Балхаше

Жаннат Қатарбаева, юрист ТОО «Digital Silk Road Company» – подведомственной организации Министерства финансов Республики Казахстан, – стала первой казахской женщиной, преодолевшей 21 километр в открытой воде озера Балхаш.

Дистанцию она проплыла без остановок в рамках международных соревнований OCEANMAN. Заплыв проходил в сложных погодных условиях: скорость ветра достигала 28 км/ч, на озере поднялись сильные волны. Из 12 участников финишировали девять.

46-летняя Жаннат уроженка Жанаозена и мать двух дочерей. Плаванием она занимается шесть лет под руководством тренера Дмитрия Деревянко. Ранее спортсменка преодолевала дистанции 8 и 10 километров в Казахстане, а также 14 километров на озере Орта в Италии.

Достижение Жаннат – пример целеустремлённости, дисциплины и силы характера. Министерство финансов поздравляет её с историческим результатом и желает новых спортивных побед!