Внутренний государственный аудит расширяет цифровой мониторинг бухгалтерского учета

В Казахстане расширяется практика дистанционной идентификации и оценки рисков несоблюдения бюджетного законодательства в деятельности государственных учреждений. Такой подход позволяет своевременно выявлять потенциальные нарушения и принимать превентивные меры без необходимости проведения выездных проверок.

Одним из ключевых инструментов в этой работе выступает система управления рисками, которая позволяет в онлайн-режиме анализировать финансовые и бухгалтерские операции государственных учреждений.

Эту работу осуществляет Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан. В текущем году Комитет не только продолжил онлайн-мониторинг расходной части бюджета, но и масштабировал анализ бухгалтерских операций.

Сегодня дистанционный мониторинг охватывает 14 тысяч государственных учреждений. На основе системы управления рисками проанализировано более 598 млн бухгалтерских операций совокупным объемом 22 трлн теңге.

Администраторам бюджетных программ своевременно направлены уведомления о выявленных рисках на сумму порядка 166 млрд. теңге, из них 141 млрд. теңге уже устранены.

Главным преимуществом такого подхода является реагирование непосредственно в процессе учета, до формирования финансовой отчетности.

Выявляемые несоответствия могут быть исправлены государственными учреждениями еще до того, как данные попадут в финансовую отчетность и повлияют на достоверность информации об активах, обязательствах и финансовых результатах, в том числе при формировании консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету.

«Цифровые данные позволяют видеть состояние учета в режиме реального времени. Вместо последующего выявления уже совершенного нарушения появилась возможность своевременно реагировать на этапе возникновения действий или бездействия учреждений, которые могут привести к финансовым нарушениям, растрате бюджетных средств и нанесению экономического ущерба государству» – отметил Председатель Комитета Ержан Мынжасаров.

Развитие цифрового мониторинга является одним из практических направлений реализации Концепции развития внутреннего государственного аудита Республики Казахстан до 2030 года, принятой в текущем году.

В числе ключевых ориентиров Концепции дальнейшее развитие риск-ориентированного подхода, аналитики данных и превентивного контроля.

Следующим этапом является объединение цифровых инструментов Комитета в единую аналитическую среду.

Для этого реализуется интегрированная аналитическая информационная система государственного аудита SMART AUDIT QAZAQSTAN (SAQ).

Система реализуется поэтапно в 2026 – 2028 годах и предусматривает внедрение аналитики больших данных с применением технологий искусственного интеллекта. Первый этап проекта планируется завершить в начале 2027 года.

Уже сегодня цифровые инструменты Комитета расширяются для раннего выявления потенциальных рисков и их предупреждения.