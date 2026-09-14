Вице-министр финансов встретился с жителями Алматинской области

Сегодня, 14 сентября 2026 года в городе Қонаев состоялась встреча вице-министра финансов Республики Казахстан Ержана Биржанова с населением Алматинской области.

В мероприятии приняли участие жители региона, представители бизнеса и средств массовой информации. Стороны обсудили вопросы налогового и таможенного законодательства, развитие цифровых сервисов, а также вопросы, волнующие граждан и бизнес.

Открывая встречу, первый заместитель акима Алматинской области Канат Есболатов отметил важность обратной связи с населением и совместного обсуждения вопросов, затрагивающих интересы граждан и предпринимателей.

В ходе встречи было отмечено, что налоговая реформа предусматривает постепенный переход от преимущественно фискальной модели к сервисной модели налогового администрирования. Основной акцент сделан на упрощении процедур, развитии цифровых сервисов, применении риск-ориентированных методов контроля и снижении административной нагрузки на добросовестный бизнес.

В числе ключевых изменений — сокращение количества налогов и других обязательных платежей в бюджет на 20%, налоговой отчетности — на 30%, оптимизация специальных налоговых режимов и порядка взыскания налоговой задолженности, а также меры по стимулированию инвестиционной активности.

Участникам встречи былапредставлена динамика поступлений в местный бюджет Алматинской области. По итогам января–августа 2026 года собственные доходы местного бюджета без учета трансфертов составили 475,3 млрд тенге. Это на 60 млрд тенге, или 14,4%, больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Объем налоговых поступлений в местный бюджет достиг 445,3 млрд тенге, увеличившись по сравнению с январем–августом прошлого года на 49 млрд тенге. Темп роста составил 112,4%.

Отдельное внимание было уделено развитию предпринимательства в регионе. По состоянию на 1 сентября 2026 года в Алматинской области зарегистрировано 248 583 субъекта предпринимательства. С начала года их количество увеличилось на 78 213.

Ержан Биржанов также рассказал о цифровой трансформации органов государственных доходов. Информационные системы ИСНА, KEDEN, Smart Data Finance и ЭСФ формируют новую архитектуру налогового и таможенного администрирования. Их развитие позволяет сокращать сроки обработки документов и платежей и переходить к проактивной сервисной модели взаимодействия с налогоплательщиками.

Вице-министр подчеркнул, что одним из основных принципов проводимой реформы остается постоянный диалог с бизнес-сообществом и населением. Для получения обратной связи и совершенствования процедур администрирования Министерство финансов и органы государственных доходов проводят рабочие встречи и общественные обсуждения.

В ходе открытого диалога участники встречи получили соответствующие разъяснения на поднимаемые вопросы.

По итогам встречи Ержан Биржанов дал соотвествующие поручения по проработке поднятых вопросов и поступивших в ходе встречипредложений. По отдельным направлениям будут организованы дополнительные рабочие встречи с участием заинтересованных сторон.