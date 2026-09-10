В рамках Astana Finance Days на Бирже AIX состоялась торжественная церемония листинга второго выпуска суверенных панда-облигаций Республики Казахстан.

Продолжая успешную историю присутствия Казахстана на китайском рынке капитала, был осуществлен второй выпуск панда облигаций общим объемом 6,6 млрд юаней.

Второй выпуск суверенных панда облигаций был успешно размещен двумя траншами: 5 млрд юаней на 3 года по ставке 1,82% и 1,6 млрд юаней на 5 лет по ставке 1,95% годовых.

Особое значение имеет достигнутый уровень доходности, который стал действительно рекордно низким среди суверенных выпусков на рынке панда-облигаций. При этом общий объем спроса в книге заявок в 2,5 раза превысил предложение.

Успешное размещение и высокий интерес подтверждают укрепление доверия к Казахстану и высокую оценку кредитного качества страны.

Размещенные трехлетний и пятилетний транши расширили суверенную кривую доходности Казахстана в китайских юанях и сформировали новые ориентиры доходности для будущих выпусков казахстанских эмитентов.

В церемонии приняли участие руководство Министерства финансов, Международного финансового центра «Астана», Биржи AIX, а также представители ведущих андеррайтеров и партнеров сделки, включая China International Capital Corporation Limited (CICC). Совместными ведущими организаторами стали China Construction Bank Limited (CCB), Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), The Export-Import Bank of China и Bank of China Limited (BOC), AO «Teniz Capital Investment Banking».

Представители казахстанской и китайской сторон отметили важность дальнейшего расширения взаимодействия на финансовых рынках и развития новых инструментов сотрудничества.

Проведение церемонии символизировало запуск торгов на площадке Astana International Exchange.