09 сентября 2026 года Учебно-методическим центром КГД МФ РК совместно с Управлением администрирования налога на добавленную стоимость в рамках ЕЭАС Департамента аудита Комитета государственных доходов (далее-Комитет) проведен семинар на платформе ZOOM на тему: «Осуществление контроля за перемещением специфических товаров через границу ЕАЭС».

Цель мероприятия – разъяснение работникам органов государственных доходов принципам, основам, порядку, особенностям работы по осуществлению контроля за перемещением специфических товаров через границу ЕАЭС.

В качестве слушателей на семинаре приняли участие 99 работников территориальных органов государственных доходов.

В качестве лектора выступил Карисов Берик Канатович – главный эксперт Управление администрирования налога на добавленную стоимость в рамках ЕЭАС Департамента аудита Комитета.