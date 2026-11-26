В Астане состоялся двухдневный семинар по вопросам налоговых апелляций с участием международных консультантов Всемирного банка Яна Леприка и Джонатана Пембертона. Мероприятие прошло в рамках гранта Глобальной налоговой программы, реализуемой Всемирным банком.

В семинаре приняли участие специалисты Департамента апелляций Министерства финансов Республики Казахстан и Комитета государственных доходов.

Семинар был направлен на продолжение экспертного диалога и повышение профессионального потенциала в сфере урегулирования налоговых споров.

Участники рассмотрели статистику рассмотрения апелляций, возможности стандартизации внутренних процедур и перспективы применения альтернативных способов разрешения споров.

По итогам семинара согласованы дальнейшие шаги по совершенствованию механизмов рассмотрения налоговых апелляций и продолжению совместной работы.