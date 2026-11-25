По поручению Главы государства в Казахстане проводится комплексная модернизация таможенной инфраструктуры.

Обновлённый пункт пропуска «Жібек жолы» на границе Казахстана и Узбекистана – результат системной работы в этом направлении.

Увеличение пропускной способности, внедрение цифровых технологий и создание современной инфраструктуры обеспечат более быстрое и комфортное пересечение границы, будут способствовать развитию туризма и деловых связей.

Подробнее о результатах модернизации и новых возможностях пункта пропуска – в инфографике.