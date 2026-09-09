Казахстан последовательно усиливает роль одного из ключевых транзитных узлов Евразии. Рост грузопотоков требует от таможни одновременно двух вещей: быстрее пропускать законные грузы и точнее выявлять риски. Именно эти задачи стали центральной темой переговоров с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТамО) Иэном Сондерсом в Астане.

В рамках визита состоялись встречи на высшем государственном уровне с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

Казахстан является членом Всемирной таможенной организации (ВТамО) с 1992 года. За это время сотрудничество прошло путь от присоединения к международным таможенным инструментам до активного участия Казахстана в работе органов Организации и реализации региональных программ.

Продолжением этого диалога стала встреча Генерального секретаря ВТамО Иэна Сондерса с Министром финансов Мади Такиевым и Председателем Комитета государственных доходов Жандосом Дуйсембиевым. На рабочем уровне стороны подробно обсудили практические вопросы развития таможенного администрирования, включая цифровизацию, развитие транзитных коридоров, упрощение процедур и дальнейшее укрепление сотрудничества Казахстана с ВТамО.

Участие Министра финансов придало встрече комплексный межведомственный характер и позволило рассмотреть не только текущие вопросы деятельности таможенных органов, но и стратегические направления дальнейшего взаимодействия.

Отдельный блок переговоров был посвящен информационным системам КГД. Генеральному секретарю представили, как цифровые решения используются при декларировании и транзите, обмене данными с государственными органами и зарубежными таможенными службами, управлении рисками, анализе больших данных и применении искусственного интеллекта.

Практический результат цифровизации уже измеряется конкретными показателями. По итогам первого полугодия 2026 года около 60,5% деклараций на товары выпущено автоматически. По транзитным декларациям 80% оформлено без применения форм таможенного контроля. КГД тестирует технологии распознавания рентгеновских изображений инспекционно-досмотровых комплексов с применением ИИ и цифровые инструменты поддержки таможенных решений. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии этих решений с учетом международных стандартов, экспертной оценки и практик ВТамО.

Иэн Сондерс положительно оценил цифровое развитие таможенного администрирования Казахстана. Стороны договорились расширять практическое взаимодействие по цифровым инструментам, управлению рисками и применению искусственного интеллекта. В этой работе ВТамО важна для Казахстана не только как площадка для выработки международных правил, но и как источник методологической и технической поддержки: экспертизы, обучения, апробации международных подходов и подготовки специалистов.

Для Казахстана это особенно важно в вопросах транзита. В целях развития транзитного потенциала страна упрощает таможенные процедуры и выстраивает прямой цифровой обмен с другими государствами. Такая работа уже ведется с Узбекистаном, Китаем и Азербайджаном. Электронный обмен предварительной информацией позволяет получать сведения о грузе до его прибытия, заранее оценивать риски и сокращать время прохождения таможенных формальностей.

С Узбекистаном Казахстан приступил к разработке пилота «Бесшовный транзит», предусматривающего прямое взаимодействие информационных систем таможенных служб. С Китаем информационное взаимодействие развивается на основе двусторонних протоколов. ВТамО оказывает Казахстану методологическую помощь в совершенствовании таких процедур и применении международных подходов к измерению и сокращению времени прохождения границы.

Отдельное место в сотрудничестве занимает Региональный учебный центр ВТамО в Астане. Он работает с 2009 года на базе КГД и является площадкой, где специалисты таможенных служб Казахстана и других стран региона проходят обучение у экспертов ВТамО, обмениваются практикой и готовят собственных тренеров. По сути, это региональная школа современных таможенных компетенций.

Только за 2024 - 2026 годы на площадке Центра проведено 12 мероприятий: три - в 2024 году, пять - в 2025 году и четыре - в 2026 году. Темы охватывали контроль контейнерных перевозок, управление рисками, исследование времени выпуска товаров, защиту интеллектуальной собственности, безопасность в Центральной Азии и на Кавказе, Гармонизированную систему и контроль торговли стратегическими товарами. В 2024 году в Астане также стартовала региональная программа подготовки мастер-тренеров по управлению рисками с участием восьми стран, а в апреле 2026 года здесь прошло ее завершающее пятое заседание.

Казахстан предложил продолжить совместную подготовку мастер-тренеров, развивать специальные учебные курсы по экспортному контролю и товарам двойного назначения, а также использовать потенциал Центра для распространения современных цифровых и риск-ориентированных подходов в регионе.

По итогам встречи стороны подтвердили общий приоритет: таможня должна становиться быстрее для законной торговли и точнее для контроля. Для Казахстана сотрудничество с ВТамО - это практический механизм развития транзитного потенциала, внедрения международных стандартов и цифровых решений, которые позволяют перемещать грузы через границу с меньшими издержками и без снижения уровня безопасности.