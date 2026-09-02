35 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона

29 августа 1991 года был закрыт Семипалатинский ядерный полигон — место, где на протяжении десятилетий проводились ядерные испытания, оставившие тяжёлое наследие для людей и природы Казахстана. Важную роль в прекращении испытаний сыграло антиядерное движение «Невада–Семей», созданное в 1989 году по инициативе Олжаса Сулейменова. Оно объединило миллионы людей и стало одним из первых массовых антиядерных движений в Советском Союзе. Благодаря общественному давлению в 1989 году из 18 запланированных испытаний состоялись только 7, а 19 октября того же года на полигоне прозвучал последний ядерный взрыв.

Закрытие полигона стало историческим решением Казахстана и важным шагом на пути к миру без ядерных испытаний. Спустя годы дата 29 августа получила международное признание: Генеральная Ассамблея ООН провозгласила её Международным днем против ядерных испытаний. Сегодня 35-летие закрытия Семипалатинского полигона — это не только памятная дата, но и напоминание о цене мира, силе гражданской солидарности и ответственности перед будущими поколениями.