Поздравление Министра финансов Республики Казахстан с Днём национальной валюты

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днём национальной валюты – тенге и профессиональным праздником работников финансовой системы Республики Казахстан!

Наша национальная валюта – тенге является символом суверенитета, финансово-экономической стабильности и отечественной финансовой системы.

Финансовая система – важнейшая сфера, определяющая благосостояние страны и обеспечивающая последовательную реализацию ключевых государственных приоритетов.

Её стабильное функционирование и эффективность вносят значительный вклад в совершенствование государственного управления, повышение конкурентоспособности национальной экономики и развитие отечественного финансового рынка.

Именно поэтому повышение уровня благосостояния наших граждан напрямую связано с положительными результатами деятельности финансовой системы.

Поздравляя вас с этими знаменательными датами, желаю всем успехов, семейного благополучия, мира и процветания!

Пусть наша национальная валюта – тенге остаётся стабильной, а финансовая система страны – сильной и устойчивой!

Министр финансов

Республики Казахстан

Мади Такиев