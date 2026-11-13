В Министерстве финансов Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню национальной валюты и профессиональному празднику работников финансовой системы.

В мероприятии принял участие руководитель аппарата Министерства финансов РК Эрнар Ержанов, который от имени министра финансов Мади Такиева поздравил коллектив и провёл церемонию награждения отличившихся сотрудников.

Поздравляя работников ведомства, Эрнар Ержанов отметил особую роль финансовой системы в обеспечении экономической стабильности, выполнении социальных обязательств государства и реализации стратегических задач развития страны.

День национальной валюты, отмечаемый ежегодно 15 ноября, символизирует финансовый суверенитет и экономическую независимость Казахстана. За годы независимости в стране сформирована устойчивая система управления государственными финансами, а труд финансистов стал неотъемлемой частью укрепления экономического потенциала государства.

Особую значимость празднику в этом году придаёт 105-летие Министерства финансов Республики Казахстан — важная историческая веха, отражающая более чем вековой путь становления и развития финансовой системы страны.

Обращаясь к коллективу, руководитель аппарата подчеркнул значимость преемственности поколений и выразил признательность ветеранам финансовой системы.

«Особые слова благодарности хочу выразить нашим ветеранам, чей труд переоценить невозможно. Ваши знания и опыт стали прочной основой для новых поколений финансистов. Спасибо вам за многолетний труд, верность профессии и традиции, которые вы передаёте нам», — отметил Эрнар Ержанов.

2026 год стал для Министерства финансов периодом значимых результатов, масштабной цифровой трансформации и повышения эффективности управления государственными ресурсами.

По итогам десяти месяцев доходы государственного бюджета без учёта трансфертов достигли 21,9 трлн тенге, увеличившись на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы республиканского бюджета составили 14,3 трлн тенге, продемонстрировав рост на 25,6%. Таможенные платежи и налоги превысили 4,2 трлн тенге, увеличившись на 18,5%.

Одним из ключевых приоритетов остаётся своевременное исполнение социальных обязательств государства. За январь–октябрь текущего года на выплату пенсий и пособий из республиканского бюджета направлено 5,9 трлн тенге, на поддержку регионов в виде субвенций и целевых трансфертов — 4,8 трлн тенге.

Значительные результаты достигнуты в сфере цифровизации государственных финансов. Внедрение современных информационных систем, автоматизация закупочных процедур и развитие инструментов аналитики позволяют повышать прозрачность бюджетных процессов, сокращать административные барьеры и предупреждать неэффективное использование государственных средств.

В частности, цифровые механизмы контроля финансирования образования обеспечили экономию бюджетных средств на 31,7 млрд тенге. Применение антифрод-контроля в системе финансирования медицинской помощи позволило предотвратить финансовые потери на 30,9 млрд тенге.

Важным достижением года стал выход Казахстана на внутренний рынок капитала Китая. Впервые размещены суверенные Panda-облигации общим объёмом 10 млрд юаней. Продолжилась работа по совершенствованию налогового и таможенного администрирования, развитию внутреннего государственного аудита и цифровизации государственных закупок.

За каждым из этих результатов стоит ежедневный труд многотысячного коллектива финансовой системы страны — специалистов центрального аппарата, территориальных подразделений, комитетов и подведомственных организаций Министерства.

Центральным событием торжественного мероприятия стало чествование работников, внесших значительный вклад в развитие финансовой системы Казахстана. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и достижения в служебной деятельности сотрудники ведомства были удостоены наград.

Согласно приказам Министерства финансов от 9 ноября 2026 года, наградами отмечены представители центрального аппарата, комитетов, территориальных подразделений и подведомственных организаций.

Центральный аппарат Министерства финансов

Медалью «Еңбек ардагері» отмечены ветераны финансовой системы Кульбараш Сергазина, Ольга Бабкина, Ағис Біржан, Людмила Харламова и Кунсулу Аяганова.

Нагрудного знака «Қаржы саласының үздігі» удостоены директор Департамента отчётности и статистики государственных финансов Гульназ Айсина, главный эксперт управления анализа расходов республиканского бюджета Марал Кусбекова, руководитель управления организации деятельности Республиканской бюджетной комиссии Департамента бюджетного планирования Арайлым Калишева, главный эксперт управления бюджетного планирования Зауре Искалиева.

В числе награждённых также главный эксперт Департамента бюджета социальной сферы Алтынай Ултанбаева, главный эксперт Департамента бюджета промышленности, транспорта и коммуникаций Бибигуль Шалабаева, заместитель директора Департамента налогового и таможенного законодательства Аблайхан Багибаев, руководители управлений Департамента методологии бухгалтерского учёта, аудита и оценки Толкын Уркумбаева и Диана Баймухаметова.

Нагрудным знаком также отмечены директор Департамента организации процессов финансирования и поддержки финансовых мер Жанар Сарсекеева, заместитель директора Департамента юридической службы Жаннат Назарова, заместитель директора Департамента развития и оценки деятельности Министерства Динара Токбергенова и другие специалисты центрального аппарата.

Ряду работников вручены почётные грамоты Министерства финансов и объявлены благодарности.

Комитет государственных доходов

Медалью «Еңбек ардагері» награждены ветераны системы государственных доходов Бауыржан Аймаков, Риза Мукеева, Акылбек Молдабеков, Бауыржан Юпов и Қажымұрат Тоқубаев.

Нагрудного знака «Қаржы саласының үздігі» удостоены ветераны ведомства Саламат Аманбаев, Алмас Накипов, Камлет Бейсов и Батима Алимова, чей многолетний труд внёс вклад в становление и развитие системы государственных доходов Казахстана.

В числе награждённых также директор Специализированного департамента Әлібек Ибрайым, директор Департамента управления персоналом и внутреннего администрирования Салтанат Дощанова, руководитель управления развития технической инфраструктуры Алтынбек Килибаев, руководитель управления развития цифровых технологий Гульмира Сакенова, руководитель управления крупных налогоплательщиков Сакен Алхиев.

Нагрудным знаком отмечены руководитель управления по работе с задолженностью Кайсар Арын, руководитель управления дистанционного мониторинга Бектас Адилгалиев, заместитель руководителя управления таможенной методологии Марат Кабдушев, заместитель руководителя управления риск-менеджмента Думан Оразаев, а также специалисты налогового и таможенного администрирования центрального аппарата и территориальных подразделений.

Почётными грамотами и благодарностями Министерства финансов отмечены сотрудники Комитета, внесшие вклад в совершенствование налогового и таможенного администрирования, развитие государственных услуг и повышение эффективности деятельности органов государственных доходов.

Комитет государственного казначейства

Медалью «Еңбек ардагері» награждена главный эксперт управления юридической службы Комитета государственного казначейства Шолпан Байтемирова.

Нагрудного знака «Қаржы саласының үздігі» удостоены ветеран казначейской службы Валентина Саткалиева, главные эксперты — главные казначеи управления поступлений государственных доходов Айман Касымова и Нұргүл Тергемесова, управления учёта займов и проведения финансовых операций Гульнара Бабирова, управления отчётности по местным бюджетам Мира Нургазина и управления ведомственного контроля и рисков Айгуль Бексеитова.

В числе награждённых также руководитель управления государственного казначейства по городу Косшы Кайржан Бимолдин, руководитель управления государственного казначейства Мугалжарского района Жумагул Мухамбетова, заместитель руководителя Департамента государственного казначейства по Жамбылской области Зульфия Бекежанова, заместитель руководителя Департамента государственного казначейства по Костанайской области Ирина Ким, а также другие специалисты территориальных подразделений.

Работникам казначейской системы также вручены почётные грамоты и объявлены благодарности Министерства финансов.

Комитет государственного имущества и приватизации

Медалью «Еңбек ардагері» награждены ветераны системы управления государственным имуществом Нуржан Ажиметов и Акылбай Нурмагамбетов.

Нагрудного знака «Қаржы саласының үздігі» удостоены заместители председателя Комитета государственного имущества и приватизации Нуржан Байгазиев и Адиль Мелисов, главный эксперт управления продажи объектов республиканской собственности и постприватизационного контроля Рыстыгуль Саликова.

В числе награждённых также руководитель отдела Департамента государственного имущества и приватизации по Западно-Казахстанской области Жаннат Мулдашева, руководитель отдела Департамента государственного имущества и приватизации комплекса «Байконур» Аман Байшораев и главный специалист Департамента государственного имущества и приватизации города Шымкента Адилбек Ажиметов.

За добросовестный труд и вклад в управление государственными активами ряд работников центрального аппарата и территориальных подразделений Комитета награждён почётными грамотами и отмечен благодарностями Министерства финансов.

Комитет внутреннего государственного аудита

Медалью «Еңбек ардагері» награждена главный специалист — государственный аудитор Департамента внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Майрамкуль Умербаева.

Нагрудного знака «Қаржы саласының үздігі» удостоены руководитель управления обеспечения деятельности Балтабек Халық, руководитель управления координации в сфере бухгалтерского учёта, финансовой отчётности, аудиторской и оценочной деятельности Рүстем Түсіпберген, главный эксперт юридического управления Айнагуль Казиханова.

В числе награждённых также заместитель руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Туркестанской области Шынтас Нұрман, главный специалист — государственный аудитор Департамента по Актюбинской области Галина Майлыбаева и руководитель отдела аудита финансовой отчётности Департамента по Павлодарской области Мақсат Байжұман.

Почётными грамотами и благодарностями Министерства финансов отмечены сотрудники Комитета и территориальных департаментов за вклад в развитие государственного аудита, совершенствование финансового контроля и обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Акционерные общества и подведомственные организации

В числе награждённых также представители акционерных обществ и других организаций системы Министерства финансов.

Нагрудным знаком «Қаржы саласының үздігі» отмечен директор Департамента риск-менеджмента АО «Фонд проблемных кредитов» Амир Самекин.

В АО «Информационно-учётный центр» награды удостоены вице-президент Азамат Курманов, ведущий специалист Актюбинского филиала Жамал Сапарова, главный специалист Туркестанского филиала Гаухар Искандарова, главный инженер отдела внедрения и сопровождения программных продуктов Дмитрий Начичко, а также специалист по организации и сопровождению работы с Министерством финансов Гульсум Абишова.

В АО «Центр электронных финансов» нагрудным знаком отмечены управляющий директор Айдос Сыдыков, старшие аналитики Департамента цифровизации «Е-Минфин» Бахытгуль Мусапирова и Зауре Чалгимбаева, руководитель отдела подбора и развития персонала Департамента управления персоналом Акмарал Данегулова.

В ТОО «Компания по управлению возвращёнными активами» наград удостоены главные специалисты управления закупок Жанат Абдуалиев и управления реализации активов и международного сотрудничества Айнур Чистобаева.

В АО "Финансовый центр" нагрудным знаком «Қаржы саласының үздігі» отмечены председатель правления Шолпан Утельбаева и управляющий директор Гульжан Маженова.

В НАО «Фонд социального медицинского страхования» награды получили директор Департамента профилактического контроля и финансового мониторинга Ердос Багенов, директор филиала по Жамбылской области Гайни Аймаганбетова, директор филиала по городу Астане Сауле Тажибаева и директор Департамента планирования Айнур Жабатаева.

Кроме того, сотрудники акционерных обществ и других подведомственных организаций отмечены почётными грамотами и благодарностями Министерства финансов за профессиональные достижения и вклад в реализацию задач финансовой системы.

Особое внимание в ходе торжественного мероприятия было уделено преемственности поколений, сохранению профессиональных традиций и признанию заслуг специалистов, посвятивших свою деятельность служению государству.

Эрнар Ержанов поблагодарил ветеранов и действующих сотрудников за многолетний труд, преданность профессии и вклад в развитие финансовой системы Казахстана, а также поздравил награждённых с заслуженным признанием их заслуг.

Торжественное мероприятие завершилось праздничной концертной программой.

День национальной валюты и профессиональный праздник финансистов стали ещё одним поводом выразить признательность всем работникам финансовой системы, чей ежедневный труд обеспечивает устойчивость государственных финансов, выполнение социальных обязательств и экономическое развитие Казахстана.