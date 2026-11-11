Сегодня в Атырау вице-министр финансов Республики Казахстан Ержан Биржанов провёл встречу с жителями и представителями бизнеса. Около 150 человек приняли участие очно, ещё 400 подключились онлайн.

Участники обсудили применение Налогового кодекса, вопросы налогового и таможенного администрирования, работу информационных систем и взаимодействие органов государственных доходов с налогоплательщиками. Жители и предприниматели смогли напрямую задать вопросы вице-министру и предложить, как улучшить работу государственных органов.

Вопросы, поднятые предпринимателями Атырау, напрямую связаны с задачами, обозначенными Главой государства в Послании народу Казахстана. Президент поручил Правительству учесть предложения бизнеса и подготовить точечные изменения в налоговое законодательство, чтобы устранить противоречия и неоднозначное толкование норм, а также снизить избыточную нагрузку на предпринимателей. Глава государства также подчеркнул, что применение цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, должно повысить прозрачность налогообложения.

Ержан Биржанов также провёл личный приём. По поступившим обращениям даны разъяснения. Вопросы, требующие дополнительного изучения, приняты в работу. На встрече представили данные о развитии предпринимательства и цифровизации налогового администрирования.

С начала 2026 года число субъектов предпринимательства в Атырауской области увеличилось на 34 638 и достигло 107 161. За девять месяцев 2026 года органы государственных доходов оказали 311,9 тыс. государственных услуг, из них 99,8% — в электронном формате. Отдельно были представлены данные о налоговых поступлениях в республиканский бюджет. За январь–октябрь 2026 года они составили 14 057,4 млрд тенге, увеличившись на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Программа мероприятий завершилась брифингом для представителей СМИ.