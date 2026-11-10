Мади Такиев провел встречу с представителями Международного валютного фонда

Министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Казахстану Аминой Лареш, старшим экономистом Диной Хэн и другими экспертами.

Мади Такиев выразил признательность за проведение регулярных миссий в рамках Статей Соглашения МВФ, целевых консультаций и технической помощи МВФ.

В ходе встречи обсуждены вопросы исполнения бюджета на 2026 год, планирования на 2027 год, а также реализации реформ в сфере налогово-бюджетной политики. Особое внимание было уделено внедрению современных цифровых решений в сфере государственных финансов, развитию аналитических инструментов для принятия управленческих решений.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию по вопросам совершенствования статистики государственных финансов с учетом международных стандартов Ежегодная миссия МВФ по проведению консультаций с властями Республики Казахстан осуществляется в соответствии со статьей IV Устава МВФ.

Пресс-служба Министерства финансов РК